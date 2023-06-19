Real Madrid yeni golcüsü Joselu'yu resmen açıkladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, 33 yaşındaki İspanyol forvet Jose Luis Sanmartin Mato'yu (Joselu) kiralık olarak renklerine bağladı.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, İspanyol futbolcu Joselu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanyol ekip, Joselu'nun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda Espanyol ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
İspanyol futbolcunun salı günü basına ve taraftara tanıtılacağı öğrenildi.
REAL MADRID AKADEMİSİNDE YETİŞTİ
Joselu, İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
20 yaşında Real Madrid akademisine katılan Joselu, İspanyol devin alt takımı Castilla'da iki sezon oynadı.
İspanyol fuutbolcu, Real Madrid A takımı ile ilk maçına ise 2011 yılında çıkmıştı.
Joselu, Espanyol formasını giydiği 2022/2023 sezonunda 38 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist kaydetti.
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