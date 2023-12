Arda Güler'in arabası modifiye edildi, menzili yüzde 60 arttı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:34

ONE'ın bataryası ile Real Madrid'de forma giyen futbolcu Arda Güler'in de sahibi olduğu bir BMW iX elektrikli SUV Avrupa WLTP döngüsünü kullanarak 978 kilometre menzil elde etti, bunun da EPA testlerinde 830 kilometre civarında olacağı tahminleri yapıldı.

Prototip çift kimyalı bataryaya sahip bir BMW iX, iyimser Avrupa WLTP test döngüsünü kullanarak tam şarjla 978 kilometre menzil elde etti.

Bu menzil, ABD EPA metodolojisi kullanıldığında yaklaşık 830 kilometreye karşılık geliyor ki bu da BMW iX xDrive50'nin 520 kilometrelik EPA tahmininden çok daha fazla. Yeni batarya ile menzil artışı yaklaşık yüzde 60 seviyelerinde ölçüldü.

Yeni kavram kanıtı "Gemini" bataryası, daha önce 1210 kilometre menzile sahip bir Tesla Model S'i modifiye eden bir Michigan batarya girişimi olan Our Next Energy (ONE) tarafından geliştirildi.

Our Next Energy ya da ONE elektrikli araçlar için sadece daha sürdürülebilir olmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut elektrikli araç akü paketleriyle aynı alana sığarken daha uzun sürüş menzili sağlayacak bir akü geliştiriyor. Michiganlı batarya girişimi bunu "Gemini" adını verdiği çift kimyalı bir batarya ile yapmayı planlıyor.

ONE'ın kavram kanıtlama bataryası modifiye edilmiş bir BMW iX xDrive50'ye takıldığında, lüks EV SUV tam şarjla 978 kilometre menzil elde etti. Ancak bu sonuç Avrupa'nın iyimser (WLTP) döngüsü kullanılarak elde edilmiştir. ABD şartlarına çevrildiğinde, EPA'nın test metodolojisine göre bu rakamın yaklaşık 830 kilometre olacağı düşünülüyor. Yine de bu, 2022-2023 model yılları için EPA tarafından 520 kilometre kadar menzile sahip olduğu tahmin edilen normal bir iX xDrive50'den neredeyse 310 kilometre daha fazla.

Şirket Gemini bataryanın lityum kullanımını yüzde 20'ye kadar, grafit kullanımını ise yüzde 60 oranında azalttığını, bunun da maliyeti düşürmeye ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Çift kimyalı bataryaya sahip BMW iX'in şu anda üretim için planlanmadığını belirtmek de gerekiyor. Gemini paketi, tıpkı ONE'ın geçen yılın başlarında bir Tesla Model S'e uyarladığı gibi, yalnızca bir konsept kanıtı. Bu prototip, elektrikli sedanın aralık ayının soğuk havalarında Michigan eyaletinde tek bir şarjla 1210 kilometre yol kat etmesini sağladı.