Luka Modric'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, milli oyuncu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:36
Luka Modric'den Arda Güler'e övgü dolu sözler
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Real Madrid'ın yıldız oyuncusu Luka Modric, bu sezon Fenerbahçe'den transfer edilen takım arkadaşı Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

"EKSTRA YETENEKLERİ VAR"

Hırvat oyuncu, "Arda ekstra bir yeteneğe sahip. Sakatlanmadan önce idmanlarda bunu net bir şekilde görebiliyordunuz. Futbolu spektaküler olacak" dedi.

"MÜTEVAZI"

Arda'nın karakterine de dikkat çeken Modric, "Top ayağındayken sahip olduğu yetenekler çok özel. Ayrıca saha içindeki hünerlerinin dışında çok iyi, alçak gönüllü, mütevazı ve her zaman öğrenmeye istekli bir kişi" ifadelerini kullandı.

Sezon başı kampında sakatlık geçirip ameliyat olan Arda Güler'in, eylül ayının sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.


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