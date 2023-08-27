İspanyollar Arda Güler'in dönüş tarihini duyurdu

İspanyol basını, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in sahalara dönüş tarihini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:18
İspanyollar Arda Güler'in dönüş tarihini duyurdu
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Real Madrid'e transferinden sonra sakatlık yaşayan ve ameliyat olan milli futbolcu Arda Güler'in dönüş tarihi netlik kazanıyor.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrası sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamamıştı.


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