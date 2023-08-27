İspanyollar Arda Güler'in dönüş tarihini duyurdu
İspanyol basını, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in sahalara dönüş tarihini duyurdu.
Real Madrid'e transferinden sonra sakatlık yaşayan ve ameliyat olan milli futbolcu Arda Güler'in dönüş tarihi netlik kazanıyor.
İSPANYOLLAR DUYURDU
İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun eylül ayının sonunda sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid'e transferi sonrası sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamamıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Adana'da navigasyon faciası...
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
- SADAT teklifi kayıp!
- Memur zammında kritik toplantı gerçekleşti
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
- Toplu cinsel istismar suçuyla hapse girdiler