Real Madrid'den Valencia'ya gol yağmuru!

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:26

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:26

İspanya La Liga'nın 13. hafta maçında Real Madrid, sahasında Valencia ile karşılaştı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 5-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carvajal, 42 ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50 ve 84. dakikalarda da Rodrygo kaydetti. Valencia'nın tek golü 88. dakikada Duro'dan geldi.

LİDERİ TAKİP ETTİ

Real Madrid, ligdeki Vallecano beraberliğinden sonra moral depoladı. Bu sonuçla puanını 32 yapan Real, lider Girona'yı takibini sürdürdü.

Valencia da ligde 4 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip bu sonuçla 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Cadiz deplasmanına gidecek. Valencia ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.