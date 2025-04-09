Real Madrid'de ayrılık rüzgarı: Listedeki 5 ismi açıkladılar!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:44

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:44

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Ancelotti tepkilerin odağına yerleşirken İspanol basınında çarpıcı bir liste paylaşıldı.

ElDesmarque'de yer alan habere göre; İspanyol gazeteci Roberto Gómez, sezon sonu Real Madrid'den ayrılacak isimleri açıkladı. Gomez'in listesinin başında Carlo Ancelotti yer alıyor. İtalyan çalıştırıcının yeni sezonda takımın başında olması beklenmiyor.

ARDA GÜLER LİSTEDE YER ALMADI

Ayrıca Gomez, Real Madrid'den ayrılacak futbolculara dair de iddiada bulundu. 4 futbolcunun ismini veren İspanyol gazetecinin listesinde Arda Güler yer almadı.

Gomez'in iddiasına göre Modric, Lucas Vazquez, David Alaba ve Fran Garcia yeni sezonda kesin olarak Real Madrid forması giymeyecek isimler.