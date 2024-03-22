Real Madrid'de Trent Alexander - Arnold sesleri!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. İspanyol devi, Liverpool ile henüz yeni sözleşme yapmayan Trent Alexander-Arnold'ın durumunu yakından takip ediyor.
Real Madrid sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan yıldız futbolculara kanca atmaya devam ediyor. Alphonso Davies haberlerinin ardından La Liga devi için şimdi de Trent Alexander-Arnold iddiası ortaya atıldı.
REAL MADRID YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. Başarılı sağ bekin Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.
Trent Alexander-Arnold'ın Liverpool ile henüz yeni sözleşme imzalamadığı ve müzakerelerde de ilerleme sağlanamadığı haber detayında yer aldı.
BİRÇOK AVRUPA EKİBİ PEŞİNDE
Real Madrid'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünün Trent Alexander-Arnold'ın peşinde olduğu vurgulandı.
25 yaşındaki sağ bekin kariyeriyle ilgili kararını vermediği, Real Madrid de İngiliz futbolcu ve Liverpool ile henüz temas kurmadığı kaydedildi.
TRENT ALEXANDER-ARNOLD'UN SEZON KARNESİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 2 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.
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