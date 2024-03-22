Real Madrid'de Trent Alexander - Arnold sesleri!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 13:19

Güncelleme: 22.03.2024 - 13:19

Real Madrid sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan yıldız futbolculara kanca atmaya devam ediyor. Alphonso Davies haberlerinin ardından La Liga devi için şimdi de Trent Alexander-Arnold iddiası ortaya atıldı.

REAL MADRID YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. Başarılı sağ bekin Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

Trent Alexander-Arnold'ın Liverpool ile henüz yeni sözleşme imzalamadığı ve müzakerelerde de ilerleme sağlanamadığı haber detayında yer aldı.

BİRÇOK AVRUPA EKİBİ PEŞİNDE

Real Madrid'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünün Trent Alexander-Arnold'ın peşinde olduğu vurgulandı.

25 yaşındaki sağ bekin kariyeriyle ilgili kararını vermediği, Real Madrid de İngiliz futbolcu ve Liverpool ile henüz temas kurmadığı kaydedildi.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 2 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.