Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın "Monchi" lakaplı sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, katıldığı bir radyo programında Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler ile ilgilendiklerini söyledi.

Monchi açıkladı: İşte Arda Güler'i isteyen kulüp!
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AA
Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:40

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı.

"Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi.

Arda için, "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu" diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var" dedi.

"ASTON VILLA'NIN ÇOK BEĞENDİĞİ BİR OYUNCU"

"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu" şeklinde konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.


Etiketler: #arda güler #real madrid #Aston Villa #transfer

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