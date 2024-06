Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: İlk 11'de başlayacak mı?

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:36

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:56

EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

Çok büyük hedeflerimiz olması lazım. Bunun için de çok çalımamız gerekiyor. Sahaya çıkınca her şeyimizi vermek zorundayız. Her şeyi başarabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Biliyorsunuz her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben burada hem güven hem inanç aşılamak zorundayım.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIĞI

İrfan Can Kahveci, Polonya maçında ufak bir rahatsızlık hissetti. Benim için çok önemli bir futbolcu. Elimizden geldiğince onun için seferber olduk. Beklentimiz şu yönde oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını isteriz.

3 tane tam bekimiz var. Adapte edersekn Kaan Ayhan ve Ahmetcan Kaplan'ı da bek olarak görebiliriz. Biliyorsunuz 4 günde bir maç oynayınca onları geri dönüşünü düşünmemiz gerekiyor.

İSMAİL YÜKSEK'TE SON DURUM

İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum

"İDEAL 11'MİZ YOK" ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Hep aynı futbolcularla oynamaya devam ederseniz 70. dakikada farklı bir 11 sahada görürsünüz. Genellikle insanlar ilk 11'e takılı kalıyor ama maçın kaderini değiştirecek oyuncular sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Dürüst olmak gerekirse Arda son maçta iyi bir performans gösterdi. Arda'nın tamamiyle isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız.

"SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bizim ilk hayalimizin başladığı nokta Gürcistan maçı, ikinci hayalimiz de gruptan çıkmak. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Çok büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlarla ilerlemeliyiz. Gürcistan iyi kapanan bir takım sabırlı olmamız gerekiyor. Bu maçta sabır çok önemli.

Biz de 5 tane genç futbolcu var. Bu futbolcular hala U21'de devam edebilir yaş olarak baktığımızda. Bu futbolcuların hepsi hemen hemen aynı bölgede oynuyor, onları aynı anda oynatmak bir kumar olabilir.