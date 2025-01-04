Real Madrid'den muhteşem geri dönüş
La Liga'da 12. hafta erteleme maçında Real Madrid geriye düştüğü maçta Valencia'yı 2-1 yendi. Eflatun beyazlılarda Jude Bellingham 1 gol, 1 asistle oynadı. Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.
La Liga'da sel felaketi nedeniyle ertelenen 12. hafta maçında Valencia, Real Madrid'i konuk etti.
Ev sahibi takım 27'de Duro'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Real Madrid'de Jude Bellingham, 55'te penaltı vuruşundan yararlanamadı. 79'da rakip kaleciye fiziksel müdahalede bulunan Vinicius Jr, VAR incelemesinin ardıdan kırmızı kart gördü. Madrid, 85'te Modric ile skoru eşitledi. Maçın 90+6. dakikasında Bellingham galibiyeti getiren golü kaydetti.
Real Madrid maçı kazandı ve maç fazlasıyla puanını 43 yaparak liderliğe yükseldi. Valencia ise 12 puanda kaldı.
Etiketler: #real madrid #valencia #la liga
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