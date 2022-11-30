Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber

Süper Lig ekibi Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 19:52
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri kullandı.

Arjantinli yıldız bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.


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