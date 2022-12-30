Real Madrid'den Jude Bellingham için servet

30 Aralık 2022 Cuma, 18:32

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak için servet ödemeye hazır.

ESPN'de yer alan habere göre, İspanyol devinin 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Borussia Dortmund'a 100 milyon Euro'dan fazla bonservis vermeyi göze aldığı aktarıldı.

Jude Bellingham

Real Madrid'in, ayrıca ara transfer döneminde İngiliz oyuncunun transferi için masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi.

Dortmund ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.