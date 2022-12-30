Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: '90 dakika VAR'la seyredin'

30 Aralık 2022 Cuma, 11:19

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Geçen sezon Adana'da oynanan ve 1-1 biten Beşiktaş maçındaki kararlarıyla Adana Demirspor cephesinin tepkisini çeken Ali Şansalan, bu sezon da Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında görev aldı.

Murat Sancak

MURAT SANCAK'TAN ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ

Murat Sancak geçen sezon tepki gösterdiği Ali Şansalan'ı yine eleştirdi.

Murat Sancak "Şansalan'ı geçen seneki muhteşem maçından sonra dünkü maç için de tebrik ediyorum. Özetten değil; 90 dakika yardımcılarınla, VAR'la beraber seyredin. Elinizi vicdanınıza koyun ama her şeye rağmen sorumlu siz değilsiniz. Hz. Ömer ne der, 'Sorumlu benim' NOKTA" paylaşımını yaptı.