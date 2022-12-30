Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: '90 dakika VAR'la seyredin'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özetten değil; 90 dakika yardımcılarınla, VAR'la beraber seyredin. Elinizi vicdanınıza koyun ama her şeye rağmen sorumlu siz değilsiniz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Geçen sezon Adana'da oynanan ve 1-1 biten Beşiktaş maçındaki kararlarıyla Adana Demirspor cephesinin tepkisini çeken Ali Şansalan, bu sezon da Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında görev aldı.
Murat Sancak
MURAT SANCAK'TAN ALİ ŞANSALAN'A TEPKİ
Murat Sancak geçen sezon tepki gösterdiği Ali Şansalan'ı yine eleştirdi.
Murat Sancak "Şansalan'ı geçen seneki muhteşem maçından sonra dünkü maç için de tebrik ediyorum. Özetten değil; 90 dakika yardımcılarınla, VAR'la beraber seyredin. Elinizi vicdanınıza koyun ama her şeye rağmen sorumlu siz değilsiniz. Hz. Ömer ne der, 'Sorumlu benim' NOKTA" paylaşımını yaptı.
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