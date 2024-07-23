Real Madrid'den tarihi gelir: Bir ilki başardı!
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol kulüp Real Madrid, 1 milyar Euro gelir sağlayan tarihteki ilk kulüp oldu.
Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar Euro'yu aşan tarihteki ilk kulüp olduğunu açıkladı.
1 MİLYAR EURO'LUK GELİR
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda oyuncu transferleri hariç bir önceki yıla oranla yüzde 27 gelir artışı elde edilmiş ve toplamda 1 milyar 73 milyon dolar gelir elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Real Madrid kulübü geride kalan sezonu 16 milyon Euro karla kapattığını açıklarken, kulübün 574 milyon Euro'luk net değerini koruduğu ifade edildi.
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