Real Madrid'in efsane hocası Leo Beenhakker hayatını kaybetti: Türkiye'de de görev yapmıştı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in eski teknik direktörü Leo Beenhakker, yaşamını yitirdi.
Bir dönem İstanbulspor'u da çalıştıran dünyaca ünlü Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker 82 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyerinde Hollanda Milli Takımı'nın yanı sıra Real Madrid, Ajax ve Feyenoord gibi takımlar da bulunan Beenhakker, 1995 yılında İstanbulspor'u da çalıştırmıştı.
REAL MADRID İLE KUPA ZAFERLERİ YAŞADI
Real Madrid ile 3 kez üst üste La Liga şampiyonu olan Hollandalı teknik direktör, Ajax ve Feyenord'la ise 2'şer defa Hollanda Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
Leo Beenhakker ayrıca Hollanda Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı 2'şer kez, İspanya Kupası'nı ise 1 kez kazanma başarısını gösterdi.
İspanyol devi Real Madrid, Leo Beenhakker için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid Kulübü, 1986-1989 yılları arasında ve 1992 yılında teknik direktörlüğümüzü yapan efsanevi antrenör Leo Beenhakker’ın vefatından derin üzüntü duymaktadır. Ailesine, çalıştığı kulüplere ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sevgilerimizi iletiyoruz."
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