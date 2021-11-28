Avrupa'da başarı Galatasaray'a pahalıya mal oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanla grubunun lideri konumundaki Galatasaray, Avrupa dönüşü Süper Lig'de tam 10 puan kaybetti.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sporx'in haberine göre, Malatya deplasmanında 2 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip 4-2'lik Marsilya galibiyetinin ardından ligde takıldı ve üst üste üçüncü maçını da kazanamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının bitimine bir maç kala 11 puanla zirvede bulunan Galatasaray'ın şu ana kadar Avrupa dönüşü kaybettiği puanlar dikkat çekiyor.
5 MAÇTA 10 PUAN KAYIP
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki macerası 16 Eylül'de Lazio maçıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip o günden sonra Avrupa dönüşlerinde 5 maça çıktı.
Sarı-kırmızılılar bu 5 maçta yalnızca bir kez kazandı. İki maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray üç maçı ise kaybetti. Fatih Terim'in ekibi bu maçlardan 5 puan çıkarırken 10 puan kaybı yaşadı.
Galatasaray bu maçlarda Beşiktaş ve Alanyaspor'a kaybederken Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Galatasaray tek galibiyetini ise Çaykur Rizespor'a karşı elde etti.
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