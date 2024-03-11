Real Madridli Brahim Diaz milli takım tercihini açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz, milli takım tercihini Fas'tan yana kullandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:04
Real Madridli Brahim Diaz milli takım tercihini açıkladı!
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İspanya La Liga'da Real Madrid takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Brahim Abdelkadir Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti.

İspanya'nın Malaga kentinde doğan, babası Faslı, annesi İspanyol olan Diaz, milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde, gerek 17 yaş altı gerekse 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nda oynayan Diaz, 8 Haziran 2021'de İspanya A Milli Takımı'nın Litvanya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı dostluk maçında da forma giymişti.

Ancak daha sonra şans bulamayan Diaz, bundan sonrası için Fas Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti.

İspanyol basını, Diaz'ın Fas Milli Takımı'nı seçmesinin İspanya için büyük bir kayıp olduğunu yazarak, İspanya Futbol Federasyonu'nu "beceriksizlikle" suçladı.


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