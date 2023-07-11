Arda Güler Real Madrid'deki ilk antrenmanına çıktı

Los Angeles, Houston, Dallas ve Orlando'da yapılacak "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Real Madrid; 24 Temmuz'da Milan, 27 Temmuz'da Manchester United, 29 Temmuz'da Barcelona ve 3 Ağustos'ta da Juventus ile karşılaşacak.

Arda'nın bu sezon Real Madrid'de kalıp kalmayacağı ya da bir takıma kiralık olarak gidip gitmeyeceği hazırlık kampı sonrasında belli olacak.