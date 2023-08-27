Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Mancini, en son İtalya Milli Takımı'nda görev almıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 22:32
Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti
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İtalya teknik direktörlüğünden istifa eden Roberto Mancini'nin yeni durağı belli oldu.

58 yaşındaki İtalyan teknik direktör Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti.

Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takım hocalığından senelik 20 milyon Euro kazanacak.

 


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