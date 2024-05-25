Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCİEDAD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna'ya 4-1 mağlup olmuştu.
Real Sociedad ise Real Betis deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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