Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:38
Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

REAL SOCİEDAD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

REAL SOCİEDAD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus ve Exxen platformlarından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Osasuna'ya 4-1 mağlup olmuştu.

Real Sociedad ise Real Betis deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


atletico madrid haberleri real sociedad haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!

Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Jasikevicius'tan Panathinaikos maçı açıklaması: 'Kim favori, kim değil...'

Jasikevicius'tan Panathinaikos maçı açıklaması: 'Kim favori, kim değil...'
Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı

Demet Özdemir Müge Anlı’ya çıktı: Görenler şaşırdı
5 maç ceza almıştı: Mert Hakan Yandaş'tan derbi açıklaması!

5 maç ceza almıştı: Mert Hakan Yandaş'tan derbi açıklaması!
Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!

Fenerbahçe, EuroLeague’de final şansını kaybetti!
Cilt tipine göre güneş kremi seçimi: Kimyasal ve mineral filtreli güneş kremleri arasındaki farklar...

Cilt tipine göre güneş kremi seçimi: Kimyasal ve mineral filtreli güneş kremleri arasındaki farklar...
Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!

Bodrum FK penaltılar ile Çorum FK’yı geçti ve adını finale yazdırdı!
Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'un sözlerine cevap: 'Böyle bir şey gündemimizde yok'

Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'un sözlerine cevap: 'Böyle bir şey gündemimizde yok'
Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’

Dursun Özbek’ten Erden Timur sorusuna yanıt: ‘Önümüzdeki süreçte…’