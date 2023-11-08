Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Sociedad 1-0 galip ayrılmıştı.
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