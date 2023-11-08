Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:45
Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Roger Schmidt'in ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Real Sociedad 1-0 galip ayrılmıştı.  


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