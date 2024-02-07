Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda avantajı kaptı!
Real Sociedad, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Mallorca ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad deplasmanda konuk olduğu Mallorca ile golsüz berabere kaldı.
Real Sociedad'ın sahasındaki ikinci karşılaşma 27 Şubat günü oynanacak.
Real Sociedad-Mallorca eşleşmesinin galibi finalde Atletico Madrid-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile karşılacak.
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