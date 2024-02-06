3 değişiklik yapıldı: Fenerbahçe, UEFA kadrosunu güncelledi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi. Kadroya 3 yeni transfer dahil edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 20:04
3 değişiklik yapıldı: Fenerbahçe, UEFA kadrosunu güncelledi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi.

Kulübün bildiği yeni kadroda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer alırken; takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent kadroda yer alırken, grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür yine kadroda yer bulamadı.


fenerbahçe haberleri uefa haberleri UEFA Konferans Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de 4 eksik: Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'de 4 eksik: Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
Can Keleş'ten Fenerbahçe itirafı: 'Camiaya karşı bir hareket değildi'

Can Keleş'ten Fenerbahçe itirafı: 'Camiaya karşı bir hareket değildi'
Melissa Vargas yeniden Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı!

Melissa Vargas yeniden Fenerbahçe'de: Resmen açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon