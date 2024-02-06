3 değişiklik yapıldı: Fenerbahçe, UEFA kadrosunu güncelledi
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi. Kadroya 3 yeni transfer dahil edildi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadroyu UEFA'ya bildirdi.
Kulübün bildiği yeni kadroda yeni transferler Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü yer alırken; takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nayir'in yanı sıra Serdar Aziz, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Öte yandan Ryan Kent kadroda yer alırken, grup aşamasında UEFA'ya bildirilmeyen Mert Müldür yine kadroda yer bulamadı.
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