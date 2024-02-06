Fenerbahçe'de 4 eksik: Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 16:20
Fenerbahçe'de 4 eksik: Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Fred, maç kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmesi yapan Lincoln Henrique de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de, Nijerya ile Afrika Kupası'nda olan Osayi Samuel de kamp kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:


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