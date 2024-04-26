Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Real Sociedad, ligde oynadığı son maçta Getafe deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Real Madrid ise sahasında karşılaştığı Barcelona'yı 3-2 mağlup etmişti.
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