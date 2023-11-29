Real Sociedad - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sürüyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL SOCIEDAD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, Şampiyonlar Ligi'nde evinde Benfica'yı 3-1 mağlup etmişti.
Salzburg ise evinde Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.
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