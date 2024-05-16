Real Sociedad - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Rubén Baraja yönetimindeki Valencia, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCİEDAD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem César Soto Grado'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Valencia ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı.
Real Sociedad ise Barcelona deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmıştı.
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