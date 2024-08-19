Real Valladolid 3 puanı tek golle aldı!
Real Valladolid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Espanyol'u 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Real Valladolid ile Espanyol karşı karşıya geldi. José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan maçı Real Valladolid 1-0 yendi.
Real Valladolid'in tek golü 23. dakikada Raul Moro'dan geldi.
3 PUAN TEK GOLLE GELDİ
Bu sonuçla birlikte Real Valladolid, sezona 3 puanla başladı. Espanyol, sezonun ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Real Valladolid, Real Madrid deplasmanına gidecek. Espanyol ise evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak.
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