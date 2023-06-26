Real Valladolid'den Cyle Larin kararı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) küme düşen Real Valladolid, Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in bonservisinin alındığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 18:39
Real Valladolid'den Cyle Larin kararı!
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Bu sezon İspanya La Liga'da küme düşen takımlarından biri olan Real Valladolid, kiralık futbolcusu Cyle Larin'in bonservisinin alındığını duyurdu.

Ronaldo Nazario'nun başkanı olduğu İspanyol ekibi, Kanadalı golcünün bonservisinin Club Brugge'den alındığını ve 2 yıllık mukavele imzalandığını belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER OLMUŞTU

28 yaşındaki futbolcu devre arasında katıldığı Valladolid ile 19 maça çıkıp 8 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Süper Lig'de 3 sezon Beşiktaş forması giyen Larin, önceki sezonun başında sözleşmesi sona ermiş ve Belçika ekibinin yolunu tutmuştu.


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