Recep Uçar'dan Trabzonspor maçı değerlendirmesi: 'Oyunun ritmini biraz daha artırabilirdik'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 20:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 20:00

Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Abdullah hocanın göreve başlaması ile beraber son 5 maçta kaybetmeyen bir Trabzon takımı vardı. Biz de son 5 maçımızı kaybetmiyorduk. O bakımdan da anlamlı bir maçtı. Buraya gelirken, hazırlanırken Trabzonspor’un aslında planlı bir oyunu olduğunu biliyorduk, belirli bütün opsiyonları üzerine hazırlıklarımızı yapmıştık. Genel anlamda baktığımızda çocukların bunlara verdiği reaksiyondan dolayı oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Biz kulüp olarak şehir olarak çok ciddi bir geçiş döneminden geçiyoruz. Malumunuz hafta içi alınan kararlar, kulübün transfer tahtasından tutun da yaşadığı birçok sorun vardı. Çocuklar, şehir, taraftarımız hep beraber kenetlenip bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. O anlamda da en başta oyuncularım daha sonrasında buraya gelip bize destek veren Kayserispor taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'OYUNUN RİTMİNİ BİRAZ DAHA ARTIRABİLİRDİK'

Oyunla ilgili olarak da konuşan Uçar, "Aslında biz maça çok kötü başlamadık. Belki 2 şutla başladığımız ama oyun kalitesini samimi olarak söylemek gerekirse ne Trabzon adına ne de bizim adımıza çok yukarı çıkmadığı bir ilk yarı oynandı. Biz oyunun ritmini biraz daha artırabilirdik, geçişlerde final tercihlerini maalesef yapamadık. Topun arkasında çok da kötü durmadık. Bir-iki net olmayan pozisyon verdik. Bizim ürettiğimiz ceza sahası dışından belki finalleri yapabileceğimiz pozisyonlar vardı. İkinci yarı her ne kadar Trabzonspor topa biraz daha sahip olsa da topun arkasında iyi duran bir Kayserispor genel olarak ciddi geçişler yakalayan set hücumunda da aslında pozisyonlar üreten bir takımdık. Finalleri yine yapamadık, ceza sahası içine kadar girdik ya son vuruşu yapamadık ya da final paslarını. Ta ki 87. dakikaya kadar" ifadelerini kullandı.