Red Bull Cliff Diving 15 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de!

Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, Türkiye’ye geri dönüyor. Son olarak 2009 yılında Antalya’da düzenlenen dünya çapındaki etkinliğin bu yılki yedinci etabı Antalya’da gerçekleştirilecek. Nefesleri kesecek organizasyon 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:48
Red Bull Cliff Diving 15 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de!
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2024 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin yedinci etabı 29 Eylül’de Antalya’da düzenlenecek.

Benzersiz lokasyonlarda gerçekleştirilen atlayışlarla nefesleri kesen Red Bull Cliff Diving World Series’te 2024 takvimi açıklandı. Dünyanın dört bir yanında eşsiz manzaraların eşliğinde gerçekleşen organizasyonda bu yıl sekiz etap yer alıyor. İzleyicilere görsel bir şölen sunan etkinliğin bu yılki yedinci etabı Türkiye’de gerçekleştirilecek. 

2024 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin yedinci durağının ev sahibi ise 28-29 Eylül tarihlerinde Antalya olacak. Antalya daha önce de organizasyonun ilk senesi olan 2009'da, dünyanın en iyi uçurum dalışcılarına ev sahipliği yapmıştı. Sezonun sondan bir önceki durağı olarak Antalya, şampiyonlukların belirlenebileceği çok önemli bir nokta olacak. Antalya’nın en popüler bölgeleri Lara ve Konyaaltı plajları arasında yer alan Atatürk Parkı, atlayışların yapılacağı 64 milyon yıllık falezlere de ev sahipliği yapıyor.

 

RED BULL CLİFF DİVİNG’E İKİ YENİ DURAK EKLENDİ

15. yılını kutlayan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’ne, bu yıl eklenen iki durakla birlikte etkinlik düzenlenen toplam lokasyon sayısı 100’e yükseldi. Bu sene Kuzey İrlanda ve Kanada ilk kez uçurum dalışı yapılacak konumlar olarak öne çıkıyor. Organizasyonda önceki yıl kadınlar kategorisinde Rhiannan Iffland, erkekler kategorisinde ise Constantin Popovici zafere uzanmıştı. İki isim bu yıl unvanlarını korumak üzere sahnede olacak. 12 erkek ve 12 kadın sporcunun Red Bull Cliff Diving 2024 sezonu boyunca her etkinliğe başlaması beklenirken, sekiz kadın ve sekiz erkek daimi kadroda yer alacak. Dört sporcu ise wild card ile etaplarda yarışma imkanı yakalayacak.

2024 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi takvimi şu şekilde:

26 Mayıs – Atina, Yunanistan

8 Haziran – Boston, ABD 

30 Haziran – Polignano a Mare, İtalya

20 Temmuz – Causeway Coast, Kuzey İrlanda

10 Ağustos – Oslo, Norveç

25 Ağustos – Montreal, Kanada

29 Eylül – Antalya, Türkiye

10 Kasım – Sidney, Avustralya 


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