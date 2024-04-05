Red Bull Four 2 Score elemeleri Adana’da başlıyor

Red Bull’un bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenen global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da elemelerin başlamasına bir hafta kaldı. Doğru zamanda atılan gollerin ekstra avantaj sağladığı Red Bull Four 2 Score Türkiye’de elemeler 13 Nisan Cumartesi günü Adana’da başlıyor. Turnuvaya kayıtlar https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score adresinden yapılabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:36
Red Bull Four 2 Score elemeleri Adana’da başlıyor
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Bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan, dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele edeceği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score Türkiye elemelerine sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen turnuvada eleme maçları heyecanı 13 Nisan Cumartesi günü Adana’da başlayacak.  

Benzersiz kurallarıyla futbolu yeniden boyutlandıran Red Bull Four 2 Score’da dört ana bir yedek oyuncudan oluşan takımlar karşı karşıya gelecek. Maçların 15x25 ölçülerdeki sahada oynanacağı turnuva mücadeleler 10 dakika sürecek. Kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede olacak. 

Bu yıl 25’ten fazla ülkede düzenlenen Red Bull Four 2 Score’da takımlar Almanya’nın Leipzig şehrinde, Red Bull Leipzig’in stadında gerçekleşecek olan Dünya Finali’ne katılma şansı için mücadele edecek. Red Bull Four 2 Score Türkiye’de elemeler 13-14 Nisan'da Adana’da başlayacak.

20-21 Nisan'da Konya’da devam edecek elemeler, 27 Nisan'da Samsun’da devam edecek. Türkiye Finali ise 28 Nisan'da yine Samsun’da düzenlenecek. Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score  adresinde devam ediyor.


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