'Red Bull Four 2 Score' ilk kez Türkiye'de düzenlenecek

Red Bull’un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score bu yıl Türkiye’de ilk defa düzenleniyor. Doğru zamanda atılan gollerin avantaj sağladığı turnuvanın Türkiye elemeleri Adana, Konya ve Samsun’da gerçekleşecek.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:47
'Red Bull Four 2 Score' ilk kez Türkiye'de düzenlenecek
Abone Ol google-news

Red Bull'un global futbol etkinliği "Red Bull Four 2 Score", bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirine karşı mücadele edeceği turnuvanın elemeleri Adana, Konya ve Samsun'da gerçekleştirilecek. Etkinliğin finali ise yine Samsun'da oynanacak.

Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluşacağı turnuvada maçlar 15x25 ölçülerdeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor. Devre arası ve mola verilmeyen "Red Bull Four 2 Score"da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede olacak.

Bu yıl 25'ten fazla ülkede düzenlenen turnuvada takımlar, Almanya'nın Leipzig şehrinde, Red Bull Leipzig'in stadında gerçekleşecek dünya finaline katılma şansı için mücadele edecek.

"Red Bull Four 2 Score" Türkiye elemeleri 13-14 Nisan'da Adana'da, 20-21 Nisan'da Konya'da, 27 Nisan'da Samsun'da gerçekleşecek. Türkiye Finali ise 28 Nisan'da Samsun'da düzenlenecek.

Etkinliğe kayıt işlemleri "https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score" adresinden yapılabilecek.


Red Bull haberleri Red Bull Four 2 Score haberleri türkiye haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den sarı-lacivertli camiaya 2 Nisan çağrısı!

Fenerbahçe'den sarı-lacivertli camiaya 2 Nisan çağrısı!
İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'

İmamoğlu'ndan, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ilk açıklama: 'Buradan bir çağrı yapmak istiyorum'
Fenerbahçe'nin oranı belli oldu: İşte Konferans Ligi'nin favorisi!

Fenerbahçe'nin oranı belli oldu: İşte Konferans Ligi'nin favorisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'

Ali Koç'tan Trabzon'da yaşanan olaylara sert tepki: 'Gerekirse bir alt lige düşeriz'
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler'e tepki: 'Acilen hakemliği bırakmalı'

Acun Ilıcalı'dan Halil Umut Meler'e tepki: 'Acilen hakemliği bırakmalı'
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey
Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası

Arda Turan'a 633 bin euroluk para cezası
Dünya Mutluluk Raporu: Gençler mutsuzlaşıyor mu?

Dünya Mutluluk Raporu: Gençler mutsuzlaşıyor mu?
Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu

Türkiye'de havanın en kirli olduğu iller: 102 istasyondan sadece biri yıl boyunca temiz hava soludu
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024’te play-off zamanı!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024’te play-off zamanı!