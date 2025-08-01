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Red Bull Formulaz geri dönüyor

Red Bull Formulaz geri dönüyor

1.08.2025 15:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Red Bull Formulaz geri dönüyor

Red Bull’un gelenekselleşen etkinliği Formulaz, 24 Ağustos’ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 15. kez düzenleniyor. Yalnızca el yapımı tahta arabaların yarıştığı, eğlence ve aksiyonun bir araya geldiği bu sıra dışı yarışta heyecan yine dorukta olacak.

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl 24  Ağustos Pazar günü Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yapılacak. Bölgeye özgü kültürel mirası yeni nesillere taşıyan Red Bull Formulaz, tahta arabaları bu yıl 15. kez Tunca’nın yokuşlarında yeni pistiyle buluşturacak.

Etkinlikte, sadece el emeğiyle üretilmiş tahta arabalarla 1000 metrelik zorlu parkurda mücadele edilecek. Yarışmacılar; keskin virajlar, çuvallarla oluşturulan engeller, saman balyaları, rampa atlayışları ve yerel sürprizlerle dolu parkurda en hızlı ve yaratıcı şekilde bitiş çizgisine ulaşmak için ter dökecek.

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Her bir tahta aracın sadece çivi veya vida ile monte edilebildiği, motor ya da dış destekle çalışan hiçbir mekanizmanın kullanılmasına izin verilmediği yarışta, hem ustalık hem de cesaret ön planda olacak.

Red Bull’un eğlenceyle işlevselliği buluşturan ruhunu yansıtan Red Bull Formulaz, özgün formatıyla her yıl binlerce izleyiciyi Tunca’nın yokuşlarına çekmeye devam ediyor. Gelenekle inovasyonun tahta tekerlekler üstünde buluştuğu Red Bull Formulaz’da bu yıl da bolca kahkaha, bolca rekabet ve Karadeniz’e özgü yaratıcılık izleyicileri bekliyor.

Etkinlik programı ve detaylara https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-formulaz adresinden ulaşılabilir.

İlgili Konular: #Rize #Red Bull #Red Bull Formulaz

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