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Red Bull Back Line heyecanı İzmir'de yaşanacak!

Red Bull Back Line heyecanı İzmir'de yaşanacak!

17.07.2025 11:38:00
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Cumhuriyet Spor
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Red Bull Back Line heyecanı İzmir'de yaşanacak!

Red Bull Back Line Türkiye elemeleri 19 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de devam edecek. Turnuvanın son eleme turu 26 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. Final ise 27 Temmuz'da yine İstanbul'da düzenlenecek.

Sokak voleybolunu sıra dışı kurallarla birleştirerek dinamik ve eğlenceli bir format sunan Red Bull Back Line, 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye elemelerinin ikinci durağı olan İzmir’de katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Beymen Club, Tespo ve Thera Vita partnerliğinde Bostanlı Sahili’nde gerçekleşecek turnuvada İzmirli takımlar Türkiye finaline katılmak için sahaya çıkacak.

Red Bull Back Line’da özel formalarla mücadele edecek sporcular, beş veya altı kişilik takımlar halinde yarışacak. Takımlar bir ya da iki yedek oyuncu bulundurabilecek; sahada her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncunun yer alması zorunlu olacak. 11 puanlık üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, her seti kazanan takımın sahası bir metre daralacak.

Red Bull Back Line’ın bu yılki Türkiye elemeleri, 28 Haziran’da Antalya’da başladı. Turnuvanın ilk eleme turunda Team All Together, Kaos, Chaos ve Mustafa Kemal’in Askerleri takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı. 19 Temmuz’da İzmir’de devam edecek olan turnuvanın son eleme turu, 26 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak. Turnuvanın finali ise 27 Temmuz’da yine İstanbul’da düzenlenecek.

İlgili Konular: #İzmir #Red Bull #Red Bull Back Line

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