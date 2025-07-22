Voleybola yeni bir soluk getiren 4x4 sokak voleybolu turnuvası Red Bull Back Line’ın Türkiye elemelerinin ikinci etabı İzmir’de gerçekleşti. Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı turnuvanın ikinci eleme turunda Crippled Jokes, Plus Voleybol, Ravshan ve Columbia takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Red Bull Back Line’da Beymen Club tarafından tasarlanan formalarla sahaya çıkan sporcular, beş veya altı kişilik takımlar halinde mücadele ediyor. Takımlar bir ya da iki yedek oyuncu bulundurabilecek ve sahada her zaman en az bir kadın ile bir erkek oyuncu yer alıyor. Üç set üzerinden oynanan bu sıra dışı karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahası her seferinde bir metre daralıyor.

Her yıl katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Red Bull Back Line’da turnuvanın son eleme turu ise 26 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali ise 27 Temmuz’da yine İstanbul’da yapılacak.

Red Bull Back Line, voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylece seti kazanan ekip, hem skor hem de daha küçük sahada oynama avantajı elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.