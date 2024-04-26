Red Bull Four 2 Score’da final heyecanı Samsun’da başlıyor

Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:39

Güncelleme: 26.04.2024 - 15:39

Dörder kişiden oluşan iki takımın 15x25 ölçülerdeki sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da Türkiye elemeleri Samsun’da tamamlanıyor. 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek son eleme turunda başarıya ulaşan ekipler, 28 Nisan Pazar günü yine Samsun’da gerçekleşecek Türkiye Finali’nde kupayı kaldıran takım olmak için ter dökecek. Türkiye Şampiyonu olan ekip ise Red Bull Leipzig’in stadı Red Bull Arena’da gerçekleşecek Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek.

Farklı kurallarıyla futbola eğlence katan Red Bull Four 2 Score’da dört ana bir yedek oyuncudan oluşan takımlar karşı karşıya geliyor. Maçların 15x25 ölçülerdeki sahada oynandığı turnuvada mücadeleler 10 dakika sürüyor. Kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor.

Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score/takvim-four-2-score adresinde devam ediyor.