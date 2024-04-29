Red Bull Four 2 Score’da kazanan Futbolun Çavuşları!

Yayınlanma: 29.04.2024 - 16:07

Güncelleme: 29.04.2024 - 16:07

Red Bull'un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da Türkiye finali, Samsun'da gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4'er kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score’un Samsun’da oynanan Türkiye finali yoğun ilgi gördü.

FUTBOLUN ÇAVUŞLARI ZAFERE ULAŞTI

Rakibi Fıkıntı'yı 3-1’lik skorla mağlup eden Futbolun Çavuşları, turnuvada zirvenin sahibi oldu. Futbolun Çavuşları ekibi, eylülde Almanya'da gerçekleşecek Dünya Finali’nde de Türkiye’yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Futbolun Çavuşları takımının kaptanı Atakan Çavuş, zorluk seviyesi yüksek maçlar oynandığını belirterek, "Özellikle ilk ve son dakikalarda atılan gollerin iki gol olarak sayılması mücadeleyi ve heyecanı üst düzeye çıkarttı. Bu kural sayesinde skor olarak ne kadar önde olursanız olun rahat edemiyorsunuz ya da gerideyseniz umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Çok iyi mücadele ederek kazandık. Şimdi sırada dünya finali var. Leipzig’e iddialı gidiyoruz. Umuyoruz ki ülkemizi orada en güzel şekilde temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Red Bull Four 2 Score'da içerik üreticileri Emir Yazıcı, Samet Kocabaş, FUT Esports içerik üreticisi 2xciv, grafiti sanatçısı Reach Geblo ve rap sanatçısı Heja'nın da katılımlarıyla gerçekleşen gösteri maçının yanı sıra seyircilerin de katılım gösterdiği çeşitli yarışmalar da yer aldı.