Red Bull Geç Kalma bisiklet tutkunlarını Adalar’da buluşturdu

6.10.2025 12:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Red Bull Geç Kalma, bisiklet tutkunlarını Adalar’da bir araya getirdi. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarında gerçekleşen etkinlikte kazananlar belli oldu.

Red Bull Geç Kalma, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, Shimano ve Segway partnerliklerinde İstanbul’da Adalar’da düzenlendi. Büyükada’dan başlayan yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada’daki final etabıyla sona erdi.

Image

Yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı Red Bull Geç Kalma’da her etap sonunda belirli sayıda yarışmacı elendi; sadece ilk 75 bisikletçi Burgazada’ya, 55’i Heybeliada’ya ve 30’u ise Büyükada’daki final etabına geçmeye hak kazandı.

Image

Zorlu tırmanışlar, adalar arasındaki geçişler ve zamanlamanın belirleyici olduğu parkurda kadınlar kategorisinde Meryem Doğan birinciliğe ulaşırken, Firdevs Bozkurt ikinci, Melek Sadi Serttaş üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Samet Bulut yarışı zirvede tamamladı. Deniz Örnek ikinci, Gökhan Uzuntaş ise üçüncü sırada yer aldı.

Image

Etap performanslarında da dikkat çekici anlar yaşandı. Erkekler genel klasman birincisi Samet Bulut, hem Burgazada tırmanış lideri hem de Heybeliada etabının en hızlısı ödüllerini de aldı. Amatör sporcular kategorisinde erkekler arasında en uzun mesafeyi kat eden isim ise Yunus Özdemir oldu.

Image

Red Bull Geç Kalma’da Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da yer aldı. Katılımcılara eşsiz bir deneyim sunan Red Bull Geç Kalma, İstanbul’un en özel bölgelerinden biri olan Adalar’da bisiklet kültürünü farklı bir biçimde deneyimleme fırsatı sundu.

Image

