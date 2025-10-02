Cumhuriyet Gazetesi Logo
Red Bull 60 Seconds’ın yeni konuğu Melis Fis‘ten çağlama performansı

2.10.2025 10:36:00
Sanatçılara geleneksel enstrümanlarla 60 saniyede yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunan Red Bull 60 Seconds video serisi yeni bölümünde genç müzisyen Melis Fis’i ağırlıyor. Kendisi çağlama eşliğindeki performansıyla geleneksel tınılara modern bir yorum getiriyor.

Red Bull’un müzik ve yaratıcılığı buluşturduğu video serisi Red Bull 60 Seconds, farklı disiplinlerden sanatçıları geleneksel enstrümanlarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Serinin bu bölümünde, pop müziğin genç ve dikkat çeken isimlerinden Melis Fis yer alıyor. 

İlk single’ı “Dur Diyemem” ile müzik kariyerine adım atan, son olarak “Nazar” şarkısıyla öne çıkan Melis Fis; bu kez alışılmışın dışında, elektro gitar ile bağlamanın karışımı hibrit bir enstrüman olan çağlama ile kamera karşısına geçiyor.

Modern pop dokunuşlarını geleneksel ezgilerle harmanlayan Fis, 60 saniyelik özel performansla Red Bull 60 Seconds serisinde iz bırakıyor.

İlgili Konular: #müzik #Red Bull #sanatçı

