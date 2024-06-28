Red Bull Back Line heyecanı Mersin, İzmir ve İstanbul ev sahipliğinde başlıyor!
Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı Red Bull Back Line heyecanı başlıyor. Başvuruların internet üzerinden yapılacağı Red Bull Back Line'de elemeler 13-14 Temmuz'da Mersin'de, 20-21 Temmuz’da İzmir’de ve 26-27 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek.
Her sette kazanan takımın sahasının 1 metre daraldığı Red Bull Back Line yeniden başlıyor. Elemeler 13 -14 Temmuz tarihlerinde Mersin’de yapılacak. Başvurular internet sitesinden gerçekleştirilecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali ise 28 Temmuz’da İstanbul’da tamamlanacak.
Voleybolu sokaklara taşıyan ve değişen kurallarıyla yeniden boyutlandıran Red Bull Back Line elemeleri 13-14 Temmuz tarihlerinde Mersin’de, 20-21 Temmuz’da İzmir’de ve 26-27 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Etkinlikte sporcuların formaları Beymen Club tarafından tasarlanırken; Red Bull Back Line’da takımlar, maç kurallarınca bir veya iki yedek olmak üzere 5'er veya 6'şar oyuncudan oluşuyor ve her takımda sahada en az bir kadın ya da bir erkek oyuncu bulunması gerekiyor. Etkinlikte üç set üzerinden oynanan maçlarda seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor.
VOLEYBOLUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR
Red Bull Back Line voleybolu sokağa taşımayı amaçlarken aynı zamanda kuralları da daha eğlenceli hale getiriyor. Turnuva kapsamında seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı da elde ediyor.
Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık 3’er set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.
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