Rekor kırmaya hazırlanıyor: Can Uzun'un yeni takımı belli oluyor!

Nürnberg forması giyen milli oyuncu Can Uzun'un, Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 22:01
Rekor kırmaya hazırlanıyor: Can Uzun'un yeni takımı belli oluyor!
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18 yaşındaki Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor. 

Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek. 

CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR

Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euro'luk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak. 

Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak. 


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