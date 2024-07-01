Rekor kırmaya hazırlanıyor: Can Uzun'un yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 22:01

Güncelleme: 01.07.2024 - 22:01

18 yaşındaki Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor.

Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.

CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR

Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euro'luk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak.

Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.