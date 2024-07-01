Rekor kırmaya hazırlanıyor: Can Uzun'un yeni takımı belli oluyor!
Nürnberg forması giyen milli oyuncu Can Uzun'un, Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.
18 yaşındaki Can Uzun'un yeni sezondaki adresi merak ediliyordu. Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'te yıldızı parlayan Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oluyor.
Can Uzun'un yeni takımıyla 2029'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; forvet oyuncusunun transferi 24 saat içinde resmileşecek.
CAN UZUN TRANSFERİ NÜRNBERG İÇİN REKOR
Frankfurt ekibinin Nürnberg'e transfer için 11 milyon Euro artı bonus maddelerle 3 milyon Euro ödeyeceği yazıldı. 11 milyon Euro'luk bedel Nürnberg tarihinin en pahalı transferi olacak.
Nürnberg aynı zamanda oyuncunun sonraki satışından da yüzde 10 bedel alacak.
Spor Haberleri
- Can Uzun'un yeni takımı belli oluyor!
- Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri
- Mert Müldür: 'İlk maça benzemeyecek'
- Ralf Rangnick'ten Türkiye sözleri
- Fransa tek golle adını çeyrek finale yazdırdı
- Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü duyurdu
- İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları!
- Galatasaray, Batshuayi'yi açıkladı
- Galatasaray'dan Batshuayi paylaşımı
- Fenerbahçe, kombine bilet fiyatlarını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Hacda protokol bekleyen general
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!