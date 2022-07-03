Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!

Fransız basını, Rennes'in Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Rennes'in yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:49
Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!
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Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes'in, başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Fransız ekibinin yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu aktarıldı.

AVRUPA KULÜPLERİ SIRADA

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu ile Rennes dışında; Napoli ve Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Çin'den transfer olan Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında 40 maçta sahaya çıktı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.


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