Rennes, Kim Min Jae için İstanbul'a geldi!
Fransız basını, Rennes'in Kim Min Jae'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Rennes'in yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Kim Min Jae için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Rennes'in, başarılı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Fransız ekibinin yöneticisi Florian Maurice'nin transfer için cuma günü İstanbul'da olduğu aktarıldı.
AVRUPA KULÜPLERİ SIRADA
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu ile Rennes dışında; Napoli ve Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.
Fenerbahçe'ye geçen sezon başında Çin'den transfer olan Kim Min Jae, sarı-lacivertli forma altında 40 maçta sahaya çıktı. Güney Koreli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.
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