Volkan Demirel: ‘2010-11 şampiyonluğu Fenerbahçe'nin en büyük şampiyonluğudur’

Uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, 3 Temmuz 2011 Futbolda Şike Kumpası davasının başlangıç yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"HEP ARKASINDA DURDUK"

3 Temmuz'un kendileri için unutulmaz olduğunu söyleyen Demirel, "3 Temmuz, bizim hayatımızın unutulmaz günlerinden. Milyonlarca insanın tek vücut şeklinde hareket ettiği, en güzel ve en doğru şekilde duruşumuzu gösterdiğimiz bir gün olarak hatırlıyoruz. Biz sahada ne yaptığımızı her zaman bilendik. Çünkü biz futbol sahası çizgileri içinde alın terimizle nasıl şampiyonluk kazandığımızı Fenerbahçeliler ile birlikte çok iyi biliyorduk. Hep arkasında durduk" dedi.

"2010-11 ŞAMPİYONLUĞU, EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK..."

2010-11 şampiyonluğunun Fenerbahçe'deki en büyük şampiyonluk olduğunu söyleyen teknik direktör, "Çok konuştuk, çok anlattık, söylemeye çalıştık. Her yerde bunun savaşını verdik. Ben her yerde söylüyorum. Benim için 2010-11 şampiyonluğu, Fenerbahçe'deki en büyük şampiyonluktur. Bundan sonraki şampiyonluklar içinde de en değerlisi olacaktır. O yüzden bizim için çok değerli, çok önemli. Biz o sene her maça çıkarken farklı şekilde gündeme gelen konular. Yöneticilerimizin açıklanan cezaları. Diğer kulüplerden içeride olanlar dışarı çıkıyordu ama bizim kulübümüzle alakalı ağabeylerimiz, yöneticilerimiz dışarı çıkamıyorlardı. Biz her maça çıkarken farklı bir konu sebep gösterilerek o süreci atlattık" ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ SUSANLARIN KONUŞMA ZAMANI..."

40 yaşındaki eski kaleci, "Hiçbir zaman duruşumuzdan ödün vermedik. Biz ne yaptığımız bilen, ne yaptığımızdan emin olan insanlarız. Biz haklılığımızı her yerde söyledik. Biz şu an en doğru 3 Temmuz'u yaşıyoruz. Şu anlamda; tamamen her şeyde haklı çıktığımız bir 3 Temmuz. Bize atılan suçlamalar, yorumlar, konuşmalar hepsinin kapandığı bir 3 Temmuz. Evet kapandı ama artık biz sustuk, sustuk, şimdi susanların konuşma zamanı geliyor. Onlar artık konuşsunlar; bunlar niye yapılmış, amacı, sebebi neymiş anlatsınlar. Biz duruşumuzla neyin, ne olduğunu anlattık ve sonucunu aldık. Biz her zaman söyledik, biz haklıydık, alnımızın ak sütü gibi helal bir şampiyonluğumuz vardı. Bu şampiyonluk, Fenerbahçe tarihinin en büyük şampiyonluğudur. Gururla, onurla en iyi şekilde anlatarak bugünü her zaman tekrarlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.