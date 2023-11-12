Rennes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında kendi sahasında Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Bruno Genesio'nun ekibi Rennes, kendi sahasında Fabio Grosso'nun ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.
RENNES - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta Nice deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Metz ile 1-1 berabere kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- İYİ Parti'de 'ittifak' krizi
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- Özel'in Anıtkabir ziyaretinde 'çelenk' krizi!
- 'Sen mikrobun kendisisin'
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!