Rennes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:28

Güncelleme: 12.11.2023 - 13:28

Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio'nun ekibi Rennes, kendi sahasında Fabio Grosso'nun ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

RENNES - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?



Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta Nice deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Metz ile 1-1 berabere kalmıştı.