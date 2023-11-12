Rennes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında kendi sahasında Lyon ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 13:28
Rennes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bruno Genesio'nun ekibi Rennes, kendi sahasında Fabio Grosso'nun ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

RENNES - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta Nice deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Lyon ise kendi sahasında ağırladığı Metz ile 1-1 berabere kalmıştı.


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