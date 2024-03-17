Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 26. haftasında kendi sahasında Marsilya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:10
Rennes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:05'te başlayacak.

RENNES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Eric Wattellier'nin yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Rennes, ligde oynadığı son maçta Lille deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Marsilya ise kendi sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-0 mağlup etmişti.


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