Rennes - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
RENNES - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
İtalya'da oynanan ilk maçta Milan, Rennes'i 3-0 mağlup etmişti.
Bertuğ Yıldırım haberleri rennes haberleri milan haberleri uefa avrupa ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı