Rennes - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:47
Rennes - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Julien Stéphan'ın ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

RENNES - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

İtalya'da oynanan ilk maçta Milan, Rennes'i 3-0 mağlup etmişti.


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