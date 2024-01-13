Rennes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 18. haftasında kendi sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
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Fransa Ligue 1'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Julien Stephan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RENNES - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Bastien Dechepy'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Rennes, ligde oynadığı son maçta Clermont deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Nice ise kendi sahasında ağırladığı Lens'i 2-0 mağlup etmişti.
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