Rennes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında İspanyol ekip Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Julien Stephan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
RENNES - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
RENNES - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Rennes, grupta oynadığı son maçta Maccabi Haifa deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa ile 0-0 berabere kalmıştı.
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