Rennes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında İspanyol ekip Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:37
Rennes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Julien Stephan yönetimindeki Rennes, kendi sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

RENNES - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Roazhon Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

RENNES - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Rennes, grupta oynadığı son maçta Maccabi Haifa deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Maccabi Haifa ile 0-0 berabere kalmıştı.


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