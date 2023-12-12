UEFA'dan Türk hakemlere görev!
UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görev verdi.
UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görevlendirdi.
UEFA'nın açıklamasına göre, Avrupa Ligin'de oynanacak Rennes - Villarreal maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Konferans Ligi'nde oynanacak S.Bratistlava - O.Ljubljana maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.
Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beker’den şoke eden itiraf
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Pişkin savunma!
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Filipinler’de yakalanan karaparacı Hintli Türk vatandaşı
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Sarıgül ile Bahçeli arasında samimi selamlaşma!
- Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' sitemi
- Mesajla öğrendiler