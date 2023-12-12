UEFA'dan Türk hakemlere görev!

UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görev verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:17
UEFA'dan Türk hakemlere görev!
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UEFA, Türk hakemler Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler'e Avrupa maçlarında görevlendirdi.

UEFA'nın açıklamasına göre, Avrupa Ligin'de oynanacak Rennes - Villarreal maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Konferans Ligi'nde oynanacak S.Bratistlava - O.Ljubljana maçında ise Arda Kardeşler düdük çalacak.

 Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görevlendirildi.


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